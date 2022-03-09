Крім того, з кінця минулого тижня ЦБ Росії заборонив передавати боргові купони по ОВДП в рублях нерезидентам.

Кредитний рейтинг РФ виявився "на дні" після того, як рейтингове агентство Fitch слідом за Moody's знизили його з В до с – тобто в переддефолтний стан. Такі дані з'явилися у видання Fitch . Відзначимо, що рейтинг с говорить про те, що дефолт неминучий для Росії.

Агентство Востаннє знизило рейтинг РФ до В 3 березня, а потім переглянуло його в середу, враховуючи останні кроки західних країн і Кремля.

Зазначимо, за указом Путіна, зараз дозволено виплачувати валютні борги в рублях перед "недружніми" країнами-тобто такими, що наклали санкції проти РФ: США, Британією, країнами ЄС. Такі платежі не вважатимуться виконанням зобов'язань і фактично означатимуть дефолт емітента.

Крім того, з кінця минулого тижня ЦБ Росії заборонив передавати боргові купони по ОВДП в рублях нерезидентам. Сьогодні також стало відомо, що рубль впав більш ніж на 8% до долара, а Євро оновив історичний рекорд на початку торгів.

Так, 9 березня на Московській біржі рекорд оновив і долар. За даними торгів, курс долара в перші хвилини сесії додав 8,88 рубля і досяг 113,8 рубля.

"Потім курс долара виріс ще сильніше - до 117,355 рубля на піку: це на 12,355 рубля (11,77%) більше, ніж на закритті торгів 4 березня", – йдеться в повідомленні.

Раніше в Росії чоловік спалив військкомат, щоб його не закликали воювати з Україною.

Інцидент стався вночі в Московській області, в мережі з'явилося відповідне відео. У населеному пункті Луховиці місцевий житель прийшов до військкомату і розфарбував його ворота в кольори українського прапора. Він додав напис:»Я не піду вбивати братів". Потім невідомий перебрався через паркан і закинув у вікна військкомату коктейлі Молотова. В результаті будівля загорілася.

Нагадавши, військова техніка армії РФ у жахливому стані, ЗСУ показали все на відео.

Як повідомляла Politeka, п'яні російські солдати розграбували магазин і відкрили вогонь по українцях.

Також Politeka писала, що росіяни почали перепродувати залишки їжі з Macdonald's.