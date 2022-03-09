Як пише Politeka.net, українці 14-ту добу обороняються від російських окупаційних військ. Прорив за цей час вдалося не тільки зупинити, але на деяких напрямках і піти в контрнаступ. А сьогодні, 9 березня, радник Голови ВП Олексій Арестович на новому брифінгу розповів про плани окупантів.
"Дорогі друзі, 14-та доба війни, третій тиждень сьогодні піде війни з російським агресором. І той самий агресор протягом сьогоднішньої ночі активних дій не проводив. Він використовував паузу для перегрупування, накопичення сил і спроб просування по тих напрямках, які встановлені, як головні: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, але це не вдається", - сказав Арестович, доповнивши, що ВСУ та інші сили оборони стримують противника.
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