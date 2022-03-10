Про перші результати зустрічі Кулеба розповів на своєму брифінг. Відомо, що переговори тривали півтори години. За словами Кулеби, вони з Лавровим обговорювали питання відкриття гуманітарних коридорів і режим припинення вогню. Відомо, що з другого питання рішення досягти так і не вдалося.
"Сторони поки не змогли досягти рішення щодо припинення вогню", - заявив Кулеба.
Глава МЗС України назвав минулі переговори важкими. Проте він зазначив, що готовий продовжувати обговорення можливості припинення вогню в такому режимі, якщо російська сторона буде готова до конструктивного діалогу.
"Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - підкреслив Кулеба.
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За його словами, сьогодні він почув, що Росія прив'язує припинення вогню до виконання Україною вимог Володимира Путіна.
Кулеба також підкреслив, що прибув на переговори з двома основними завданнями: організувати гуманітарний коридор і домовитися про 24-годинне перемир'я для вирішення гуманітарних питань.
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Як повідомляла Politeka, глава МЗС України Кулеба розкрив, чого чекати від переговорів з Лавровим.
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