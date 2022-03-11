Як пише Politeka.net, українці вже 16-ту добу захищають рідну землю від російських окупаційних військ. Глава Міноборони Олексій Резніков розповів, як йдуть справи на фронті. Свій публікацію міністр розмістив у соціальній мережі Фейсбук.
Резніков зазначив, що багато українців не знаю, який сьогодні день тижня, зате точно знають, який день війни. Також міністр розповів про втечу російських військ під Броварами і додав, що кілька дивізій Росії були розбиті, але найскладніша ситуація залишиться в Маріуполі, де місто зараз оточене. Не забув Резніков і про чернігівському напрямку, де українським захисникам вдалося взяти трофейну техніку.
"Відео втечі російських танкових підрозділів під Броварами закарбувалося у всьому світі як реальний стан "другої армії" планети.
Колись знаменита Таманська дивізія, створена свого часу в Харкові, схоже, під Харковом свій «славний» шлях і закінчить. Як і Кантемирівська", - написав Резніков.
Також міністр подякував бізнесу і всім громадянам, які у важкий момент допомагають українській армії. Резніков також зазначив, що потрібно зберігати єдність і тримати лад.
"Хочу подякувати всім громадян, бізнес, які допомагають забезпечувати армію. Воїни відчувають цю підтримку, тому у них зовсім інша мотивація, ніж у російських загарбників.
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Зберігаємо єдність! Тримаємо лад! Переможемо!
Слава Україні!",- додав У підсумку глава Міноборони.
А ще Politeka повідомляла, що окупант зізнався у військових злочинах
Також Politeka писала, що Резніков розповів, що відбувається на фронті