Як пише Politeka.net, українці вже 16-ту добу захищають рідну землю від російських окупаційних військ. Глава Міноборони Олексій Резніков розповів, як йдуть справи на фронті. Свій публікацію міністр розмістив у соціальній мережі Фейсбук.





Резніков зазначив, що багато українців не знаю, який сьогодні день тижня, зате точно знають, який день війни. Також міністр розповів про втечу російських військ під Броварами і додав, що кілька дивізій Росії були розбиті, але найскладніша ситуація залишиться в Маріуполі, де місто зараз оточене. Не забув Резніков і про чернігівському напрямку, де українським захисникам вдалося взяти трофейну техніку.

"Відео втечі російських танкових підрозділів під Броварами закарбувалося у всьому світі як реальний стан "другої армії" планети.

Колись знаменита Таманська дивізія, створена свого часу в Харкові, схоже, під Харковом свій «славний» шлях і закінчить. Як і Кантемирівська", - написав Резніков.



Також міністр подякував бізнесу і всім громадянам, які у важкий момент допомагають українській армії. Резніков також зазначив, що потрібно зберігати єдність і тримати лад.

"Хочу подякувати всім громадян, бізнес, які допомагають забезпечувати армію. Воїни відчувають цю підтримку, тому у них зовсім інша мотивація, ніж у російських загарбників.

Зберігаємо єдність! Тримаємо лад! Переможемо!

Слава Україні!",- додав У підсумку глава Міноборони.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський в черговий раз записав відеозвернення до українців на 16-ту добу війни з російсько-окупаційними військами.

"Вільний народ вільної країни, ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це в чотири рази довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. У чотири рази довше проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі", - сказав Володимир Зеленський.

А ще Politeka повідомляла, що окупант зізнався у військових злочинах



Також Politeka писала, що Резніков розповів, що відбувається на фронті