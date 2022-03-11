Як пише Politeka.net, президент України Володимир Зеленський звернувся до президента і першої леді Польщі, де зараз масово приймають українських біженців.

«Я відчуваю, що ми вже сформували дуже сильний союз. Нехай неформальний. Але союз, що виріс з реальності. А не зі слів на папері. З тепла в нашому серці, а не з речей політиків на самітах», - сказав він.

"З того, як ви поставилися до наших людей. До українців, які врятувалися на вашій землі від зла, що прийшов на нашу землю. Понад півтора мільйони громадян України! В абсолютній більшості жінки і діти. Вони не відчувають себе на чужині, не відчувають себе в гостях. Ви зустріли наших людей в сім'ях. З польською делікатністю. З братньою добротою", - продовжив президент України.

Зеленський також подякував Польщі за «докладені зусилля, щоб ми могли убезпечити українське небо».

"За 16 днів цієї війни Українська гордість і польська честь, Українська сміливість у боях і польська щирість допомагають нам... Дозволяють мені сказати зараз важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній світ. Мир між рідними. Мир між братами", - сказав також президент України, додавши, «що «зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди. Білоруси».

Зеленський також відзначив допомогу Польщі в підтримці євроінтеграції України. «Ми бачили вчора, як і про що говорили країни Євросоюзу. Ми бачили, хто був справжнім лідером і боровся за сильну Європу. За загальну європейську безпеку. А хто намагався зупинити нас. Хто намагався вас зупинити...»,- сказав він.

«Я вдячний за всю допомогу, яку ми отримали від вашої держави, від вашого народу. Я вдячний за докладені зусиллями, щоб ми могли убезпечити українське небо. Я вірю, що нам вдасться прийти до результату в тому, що дуже потрібно нам усім. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, то ми розділимо перемогу з нашими братами і сестрами. Це наша велич. І ваше велич. Це боротьба за нашу і вашу свободу. Це загальна історія великих народів!» ,- сказав на завершення Зеленський.

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