Як пише Politeka.net, з посиланням на Agence France-Presse, президент Франції Еммануель Макрон проводить телефонні бесіди з президентом РФ і німецьким канцлером Олафом Шольцем. Однак, подробиці цих переговорів поки не розголошуються.
Раніше перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента країни-окупанта Путіна, які він пред'являє до припинення війни в Україні. За його словами, зараз переговори з Путіним не мають ніякого результату.
"Але сьогодні я дивлюся на факти, і факти такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбить Україну, Росія бомбить цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять. Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години ", – додав французький лідер.
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