Як пише Politeka.net, Україна вже 18-ту добу стримує окупаційні війська Росії, які за наказом Володимира Путіна вторглися на українську територію 24 лютого. Австрійський експерт з безпеки Густав Грессель для "Радіо Свобода" розповів, скільки російські війська збираються ще воювати.

"Я думаю, вони будуть намагатися дотягнути до першого квітня, коли їх нові військовозобов'язані будуть мобілізованими, а старі - демобілізованими. Вони, звичайно, будуть намагатися тиснути на старих, щоб ті підписували нові контракти і продовжували воювати. Тому, я вважаю, ми не бачимо мирного рішення або якихось намірів серйозних переговорів з російської сторони. Росія зараз буде намагатися вести війну в більш традиційний, більш радянський спосіб, ніж той, які ми звикли бачити блискавичні війни в в 21-му столітті", - сказав експерт з відеозв'язку.

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