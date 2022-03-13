Як пише Politeka.net, російська пропаганда все більше розповідає про біологічні лабораторії на території України. Світова громадськість серйозно занепокоїлася, що таким чином російські окупаційні війська спробують виправдати застосування хімічної зброї в Україні. Президент Польщі Анджей Дуда також прокоментував подібний крок в інтерв'ю BBC, пише "Європейська правда".

Президент зазначив, що такого рівня воєн не було з часів Другої світової війни. Так як політично Путін програв цю війну, він може використовувати все що завгодно зараз.

"Такого масштабу світ не бачив з часів Другої світової війни. Якщо ви запитуєте мене, Чи може Путін використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати що завгодно прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він вже програв цю війну, а у військовому відношенні він її не виграє", - заявив Дуда.

Також президент зазначив, що НАТО тоді доведеться сісти за стіл і серйозно подумати, адже подібні дії Росії будуть небезпечні не тільки для Європи, але і всього світу.

"Звичайно, НАТО ... доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи..., але і для всього світу", - заявив президент В інтерв'ю для BBC.

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