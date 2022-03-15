Європейський Союз вводить четвертий пакет санкцій проти Росії. У список обмежень потрапила заборона на покупку російських сталевих виробів.
Це може спричинити втрату Росією експортних доходів у 3,3 млрд євро. Крім того, забороняються поставки дорогих авто і ювелірних виробів в РФ. Про це повідомила Єврокомісія.
Новий пакет обмежень приймуть вже 15 березня. Санкції набудуть чинності відразу після публікації в Офіційному журналі ЄС. В цілому вони включають:
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заборона на операції з деякими російськими державними підприємствами з різних секторів економіки, в тому числі ті, що входять до військово-промисловим комплексом;
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заборона на експорт в Росію предметів розкоші, включаючи автомобілі та Ювелірні вироби;Популярні новини зараз
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розширення санкцій проти фізичних осіб і компаній, створення списку активно беруть участь в кампанії з дезінформації;
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заборона на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, за винятком цивільної атомної енергетики;
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заборона на імпорт ряду сталевих виробів, який позбавить Росію експортної виручки приблизно в 3,3 млрд євро.
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заборона рейтинговим агентствам надавати будь-які послуги з визначення кредитних рейтингів, пов'язаних з РФ;
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розширено чорний список фізичних і юридичних осіб з РФ.
Нагадаємо, знайдено ще один спосіб покарати Росію, що відомо.
Як повідомляла Politeka, Байден повідомив про посилення санкцій проти Росії.
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