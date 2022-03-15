Новий пакет обмежень приймуть вже 15 березня. Санкції набудуть чинності відразу після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Європейський Союз вводить четвертий пакет санкцій проти Росії. У список обмежень потрапила заборона на покупку російських сталевих виробів.

Це може спричинити втрату Росією експортних доходів у 3,3 млрд євро. Крім того, забороняються поставки дорогих авто і ювелірних виробів в РФ. Про це повідомила Єврокомісія.

Новий пакет обмежень приймуть вже 15 березня. Санкції набудуть чинності відразу після публікації в Офіційному журналі ЄС. В цілому вони включають:

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Як повідомляла Politeka, Байден повідомив про посилення санкцій проти Росії.

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