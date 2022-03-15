Як пише Politeka.net, Центр протидії дезінформації при РНБО України розповідає про підтримку України урядами іноземних держав та міжнародними організаціями.

"Ізраїль введе санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну", - повідомляє глава ізраїльського МЗС Яір Лапід.

В даний час питання санкцій узгоджується з Центральним банком, іншими держорганами Ізраїлю. Нагадаємо, 5 березня 2022 року прем'єр Ізраїлю провів у Москві тригодинні переговори з Путіним щодо України.

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Парламент Естонії прийняв звернення до парламентів країн-членів ЄС і НАТО, а також інших країн світу про посилення санкційного режиму проти РФ і РБ і закриття неба над Україною

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Асоціація розвитку університетських шкіл бізнесу( AACSB), Асоціація MBA та Асоціація випускників бізнесу (BGA), Європейський фонд розвитку менеджменту (EFMD) виступили із загальною заявою щодо призупинення (https://bit.ly/3q6Ct3r) будь-якої діяльності з акредитації російських установ.

санкции, Украина, РФ

Нагадаємо, Росіяни влаштували ракетний обстріл Вінниччини: з'явилося фото наслідків.

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