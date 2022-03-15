Влада Ізраїлю заявила, що будуть приєднуватися до світових антиросійських санкцій.

Як пише Politeka.net, Центр протидії дезінформації при РНБО України розповідає про підтримку України урядами іноземних держав та міжнародними організаціями.

"Ізраїль введе санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну", - повідомляє глава ізраїльського МЗС Яір Лапід.

В даний час питання санкцій узгоджується з Центральним банком, іншими держорганами Ізраїлю. Нагадаємо, 5 березня 2022 року прем'єр Ізраїлю провів у Москві тригодинні переговори з Путіним щодо України.

Парламент Естонії прийняв звернення до парламентів країн-членів ЄС і НАТО, а також інших країн світу про посилення санкційного режиму проти РФ і РБ і закриття неба над Україною

Асоціація розвитку університетських шкіл бізнесу( AACSB), Асоціація MBA та Асоціація випускників бізнесу (BGA), Європейський фонд розвитку менеджменту (EFMD) виступили із загальною заявою щодо призупинення (https://bit.ly/3q6Ct3r) будь-якої діяльності з акредитації російських установ.

Нагадаємо, Росіяни влаштували ракетний обстріл Вінниччини: з'явилося фото наслідків.

Як повідомляла Politeka, РФ хоче вирубати ліси на окупованих територіях України: у розвідці показали лист Шойгу.

Також Politeka писала, що "Він - душа і талісман": У ДСНС показали пса Патрона, який служить в команді піротехніків.