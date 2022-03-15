Також він додав, що Україна зараз не претендує на активізацію статті 5 договору НАТО.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до лідерів країн Об'єднаних експедиційних сил, які очолює Велика Британія, висловився з приводу вступу України до НАТО. На думку Зеленського, Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу, незважаючи на політику "відкритих дверей" НАТО.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не Увійти. І це правда, і потрібно це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають", - сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна зараз не претендує на активізацію статті 5 договору НАТО, і тільки просить закрити небо, щоб унеможливити авіаудари Росії. Зараз потрібні нові формати взаємодії.

«Ми повинні співпрацювати зі спільнотами, які будуть нам допомагати і нас захищати, наприклад вашим. І мати надійні гарантії", - сказав президент.

Ми писали, з України за кордон вже втекло кілька десятків "народних обранців"

Про те, що на даний момент за межами нашої перебувають майже 20 нардепів, посилаючись на цифри, озвучені першим заступником голови ВРУ, Олександром Корнієнко, І оприлюднені під час "загальнонаціонального телемарафону.

За словами Корнієнка, ці народні депутати і до початку повномасштабної війни РФ з Україною не відрізнялися занадто патріотичними настроями.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Зеленський підписав закон про покарання за співпрацю з окупантами.

Також раніше ми інформували про те, що "орки" влаштували ракетний обстріл Вінницької області.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Росія вирубуватиме ліси на окупованих територіях України.