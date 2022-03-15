Новий виступ Зеленського з'явився в його офіційному Телеграм-каналі. У ньому глава держави серед іншого розповів про цілі, які переслідують російські військові в Україні.
Так, за словами президента, окупанти зараз зосередили сили на захопленні Києва.
"Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своїм ключовим завданням. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд", - заявив Зеленський.
Він нагадав про те, що цієї ночі і вранці військові РФ в черговий раз завдали удару по українській столиці: 4 житлових будинки були знищені, відомо про 5 загиблих.
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Президент також розповів, що минулої ночі повітряна тривога звучала майже по всій території країни. Ракетний удар ворога знищив аеропорт у Дніпрі, снаряди окупантів потрапляли по житлових кварталах Харкова, а в Рівному після ракетного удару по телевежі продовжують розбирати завали.
У своїй заяві Зеленський окремо подякував усім, хто сьогодні захищає Україну.
Нагадаємо, Зеленський оголосив, чому Україні не увійти до НАТО.
Як повідомляла Politeka, Зеленський підписав закон про покарання за співпрацю з окупантами.
Також Politeka писала, що Зеленський розповів про масштабні втрати Росії, яка вже просить про допомогу.