Президент України Володимир Зеленський у своїй новій заяві розповів про те, яку мету поставили перед собою російські загарбники.

Новий виступ Зеленського з'явився в його офіційному Телеграм-каналі. У ньому глава держави серед іншого розповів про цілі, які переслідують російські військові в Україні.

Так, за словами президента, окупанти зараз зосередили сили на захопленні Києва.

"Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своїм ключовим завданням. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд", - заявив Зеленський.

Він нагадав про те, що цієї ночі і вранці військові РФ в черговий раз завдали удару по українській столиці: 4 житлових будинки були знищені, відомо про 5 загиблих.

Президент також розповів, що минулої ночі повітряна тривога звучала майже по всій території країни. Ракетний удар ворога знищив аеропорт у Дніпрі, снаряди окупантів потрапляли по житлових кварталах Харкова, а в Рівному після ракетного удару по телевежі продовжують розбирати завали.

У своїй заяві Зеленський окремо подякував усім, хто сьогодні захищає Україну.

Нагадаємо, Зеленський оголосив, чому Україні не увійти до НАТО.

Як повідомляла Politeka, Зеленський підписав закон про покарання за співпрацю з окупантами.

Також Politeka писала, що Зеленський розповів про масштабні втрати Росії, яка вже просить про допомогу.