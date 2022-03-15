Як пише Politeka.net, українці 20-ту добу захищаються від російських окупантів. Володимир Путін відправив свою армію захопити Україну ще 24 лютого. Віталій Кім, глава Миколаївської області, де один з найгарячіших напрямків, розповів, як зараз йдуть справи.
"У Миколаївській області тривають бойові дії, відбувається зачистка сіл.
Після роботи ВСУ по Чорнобаївці, через Херсон, в сторону від Миколаївської області йде колона окупантів. Вони біжать.
Є інформація, що ворог поширює інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон!
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Можливо окупанти про це думають. Тому стежте за їх переміщеннями.
Херсонці, ми з вами! Разом до перемоги!",- написано було в публікації.
Також Кім опублікував відео, на якому видно тікає техніку противника.
Нагадавши, під Мелітополем розгромили багато техніки окупантів
А ще Politeka писала, що глава Миколаївської ОГА Кім розповів, які дурниці роблять окупанти
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