ПАРЄ прогнала Росію з Ради Європи і офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Як пише Politeka.net, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно прийняла рішення про виключення Росії через "несумісність її поведінки з принципами організації". Про це повідомляє Європейська правда.

Також ПАРЄ закликала всі держави "розглянути можливість збільшення їх допомоги Україні в її зусиллях щодо посилення захисту своєї території, включаючи повітряний простір, щоб зменшити людські втрати і трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії".

Крім цього, ПАРЄ одноголосно прийняла поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров'я зоною російської окупації.

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