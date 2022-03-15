Як пише Politeka.net, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно прийняла рішення про виключення Росії через "несумісність її поведінки з принципами організації". Про це повідомляє Європейська правда.
Також ПАРЄ закликала всі держави "розглянути можливість збільшення їх допомоги Україні в її зусиллях щодо посилення захисту своєї території, включаючи повітряний простір, щоб зменшити людські втрати і трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії".
Крім цього, ПАРЄ одноголосно прийняла поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров'я зоною російської окупації.
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