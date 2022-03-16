Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав президента країни-агресора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Відповідне відео заяви Байдена під час спілкування з журналістами опублікував репортер телеканалу CNN Кевін Ліптак у Twitter.

«Він воєнний злочинець», - заявив Байден.

Biden says he believes Putin is a “war criminal” pic.twitter.com/wUxm0lOuEu — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) March 16, 2022

Це стало помітною зміною риторики Білого дому й безпосередньо президента США, оскільки раніше офіційні особи, включно із самим Джо Байденом, уникали терміну «воєнні злочини», посилаючись на те, що це має встановити спеціальне розслідування. Втім чиновники акцентували, що особисто вони вірять у те, що росіяни чинять звірства, і як тільки буде встановлено, що їхні напади на цивільних є навмисними, а не випадковими, це вважатиметься воєнними злочинами, зазначає CNN.

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