Як пише Politeka.net, радник глави офісу президента Олексій Арестович на своєму щоденному брифінгу розповів про переговори з російською стороною і позиції українського президента Володимира Зеленського.
Так, за словами спікера, в Росії намагаються спекулювати на темі переговорів, ніби Україна на цих переговорах програє. Він запевнив, що це неправда.
"Я хочу вам нагадаємо, що принципова позиція президента залишається в тому, що, з його слів, що Україна повинна бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік. Це перше. Друге - все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни. Тому що, навіщо тоді були жертви українського народу? Так що, вам нема про що хвилюватися. Ми дбаємо тут і про державу, і про народ", - сказав Олексій Арестович.
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