Як пише Politeka.net, радник глави офісу президента Олексій Арестович на своєму щоденному брифінгу розповів про переговори з російською стороною і позиції українського президента Володимира Зеленського.

Так, за словами спікера, в Росії намагаються спекулювати на темі переговорів, ніби Україна на цих переговорах програє. Він запевнив, що це неправда.

"Я хочу вам нагадаємо, що принципова позиція президента залишається в тому, що, з його слів, що Україна повинна бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік. Це перше. Друге - все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни. Тому що, навіщо тоді були жертви українського народу? Так що, вам нема про що хвилюватися. Ми дбаємо тут і про державу, і про народ", - сказав Олексій Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповів, як допомогти окупованому Херсону і Маріуполю: "Давайте влаштуємо рейкову війну".

Як повідомляла Politeka, Арестович повідомив про серйозне досягнення сил ЗСУ: як зміниться ситуація на фронті.

Також Politeka писала, що Люди стояли в черзі за водою: російські війська в Чернігові обстріляли мирних жителів.