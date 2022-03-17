Поки що переговори відбуваються на рівні представницьких делегацій двох країн, без участі президентів.

Як пише Politeka.net, с посилання на слова радника глави офісу українського президента Михайла Подоляка, можлива зустріч президента країни-агресора Путіна і українського лідера Володимира Зеленського може відбутися після завершення роботи над угодою, можливо, протягом найближчих тижнів.

Михайло Подоляк заявив, що зараз йде підготовка документів для можливої прямої зустрічі президентів двох країн.

"Наша позиція на переговорах досить конкретна-юридично підтверджені гарантії безпеки; припинення вогню; виведення російських військ. Це можливо тільки при прямому діалозі глав України і Російської Федерації", - зазначив радник глави ОП в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

За словами Подоляка, зараз під час переговорного процесу з російською делегацією, вони виробляють документ, який надалі будуть обговорювати і підписувати президенти. За його словами, така зустріч може відбутися досить скоро, оскільки – "це єдина можливість закінчити цю війну".

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