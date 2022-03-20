Президент України Володимир Зеленський розповів, на які компроміси Країна точно не піде в переговорах з Росією.

На цю тему глава держави висловився в ефірі американського телеканалу CNN.

За словами Зеленського, на сьогоднішній день Путін знаходиться в "інформаційній бульбашці", однак це робить його небезпечним. Український президент підкреслив, що його російський колега "здатний на дуже жахливі кроки".

Зеленський вважає, що війни в Україні вдалося б уникнути, якби наша країна була членом НАТО. Президент вкотре звернувся до представників Альянсу із закликом негайно прийняти Україну до їхніх лав, якщо вони готові на це. Втім, Зеленський тут же зазначив, що відповідь НАТО на його заклики залишається чіткою і негативною.

Крім того, Зеленський розповів про компроміси, на які Україна не готова йти на переговорах з Росією ні за яких обставин.

Зокрема, йдеться про територіальну цілісність і суверенітет нашої країни.

"Про це говорив український народ, він не зустрічав російських солдатів букетом квітів - він зустрічав їх хоробро, зі зброєю в руках... не можна силою змусити президента іншої країни визнати що-небудь", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, в Україну прибули "вагнерівці", щоб ліквідувати Зеленського.

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