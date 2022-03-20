Як пише Politeka.net, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, виступив перед парламентом Ізраїлю. Виступ глави держави з'явився на каналі "In time Ukraine".

"Ми в різних державах і в абсолютно різних умовах. Але загроза у нас одна-тотальне знищення народу, держави, культури і навіть імені.

Я хочу, щоб ви задумалися про 24-м лютого, початок вторгнення Росії в Україну. Цей день увійшов в історію двічі, і обидва рази — як трагедія для українців і для євреїв.

24 лютого 1920-го року була заснована НСДАП, партія, що забрала мільйони життів, знищила цілі країни.

Через 102 роки, так само 24-го лютого, був відданий наказ про вторгнення Росії на територію України. Це вторгнення, яке забрало тисячі життів і зробило мільйони людей вигнанцями. Наші люди зараз розкидані по світу, шукають безпеку, як колись шукали і ви", - сказав Зеленський на початку.

Після цього президент України звернув увагу, що промови Кремля нагадують слова Німеччини під час Другої світової війни. Не забув Зеленський зазначити, що російські війська вдарили по Бабиному Яру, де поховано понад 100 тисяч жертв Голокосту. Також український глава додав, що були випущені ракети по Умані, куди щорічно їздять десятки тисяч євреїв.

"Кожен знає, що ваша протиракетна оборона потужна, ваша зброя сильна, ви можете відстоювати інтереси свого народу і ви можете захистити сьогодні життя українців, українських євреїв.

Можна довго запитувати, чому ви досі не дали зброю або чому не ввели санкції проти Росії? Але це буде ваш вибір. Тепер у вас є вибір", - закінчив своє звернення президент.

Поки Зеленський виступав перед парламентом Ізраїлю, в Тель-Авіві зібрався величезний мітинг на підтримку українців.

"Народ Ізраїлю вимагає від уряду:

1. Розблокувати прийом біженців з України;

2. Накласти санкції на РФ;

3. Дозволити продавати Україні зброю", - написав радник глави МВС Антон Геращенко.

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