Екс-глава ЦРУ Девід Петреус розповів в ефірі CNN, чому Росія втратила своїх генералів в Україні.

Як пише Politeka.net, українці вже 26-ту добу виють з військами Російської Федерації, які Володимир Путін відправив в Україну 24 лютого. За цей час було повідомлено про загибель кількох російських генералів в Україні. Екс-глава ЦРУ Девід Петреус розповів в ефірі CNN, чому так відбувається.

"Суть в тому, що їх командування і управління вийшли з ладу, їх зв'язок був заглушений українцями , їх захищений зв'язок не працював, їм довелося перейти на один канал", - зазначив екс-глава ЦРУ.

Також Петреус повідомив, що чотири генерали з п'яти вже підтверджені.

"Отже, колона зупиняється, нетерплячий генерал сидить там у своєму бронеавтомобілі або як там, він йде вперед, щоб дізнатися, що відбувається, тому що немає ініціативи "серед молодших офіцерів", він встає там, а в українців дуже-дуже хороші снайпери, і вони їх просто відстрілювали, направо і наліво. І як мінімум четверо з цих п'яти абсолютно підтверджені, а п'ятого, я думаю, ми сьогодні почуємо", - повідомив екс-глава ЦРУ.

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