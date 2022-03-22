За застосуванням гіперзвукової зброї, якщо вона була, Росія намагається приховати відсутність прогресу в наземній кампанії проти України

Таку думку, як передає Politeka.net, висловили в розвідці Британії. Відповідна інформація була опублікована на сторінці Міністерства оборони Британії в Twitter.

Розвідники звернули увагу на повідомлення Міноборони РФ про нібито застосування гіперзвукових ракет під час атак на об'єкти на заході України.

"Якщо це правда, то, ймовірно, це були "Кинджали", система балістичних ракет повітряного базування на базі "Іскандерів", що вже давно використовуються російськими військами в нападі на Україну", - кажуть у розвідці.

Твердження Росії про використання такої зброї, найімовірніше, покликане відвернути увагу від відсутності прогресу в наземній кампанії.

Крім того, в розвідці не вважають, що розгортання "Кинджалів" істотно вплине на військові успіхи окупантів.

Міноборони країни-агресора офіційно заявило про застосування ракет комплексу" Кинджал " для знищення підземного військового складу на заході України 19 березня.

"Кинджал" - авіаційний комплекс з високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 – міг-31к.

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