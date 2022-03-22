За применением гиперзвукового оружия, если оно было, Россия пытается скрыть отсутствие прогресса в наземной кампании против Украины

Такое мнение, как передает Politeka.net, высказали в разведке Британии. Соответствующая информация была опубликована на странице Министерства обороны Британии в Twitter.

Разведчики обратили внимание на сообщения Минобороны РФ о якобы применении гиперзвуковых ракет во время атак на объекты на западе Украины.

"Если это правда, то, вероятно, это были "Кинжалы", система баллистических ракет воздушного базирования на базе "Искандеров", что уже давно используются российскими войсками в нападении на Украину", - говорят в разведке.

Утверждение России об использовании такого оружия, вероятнее всего, призвано отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании.

Кроме того, в разведке не считают, что развертывание "Кинжалов" существенно повлияет на военные успехи оккупантов.

Минобороны страны-агрессора официально заявило о применении ракет комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины 19 марта.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика Миг-31 – Миг-31К.

Напомним, Арестович пояснил, в каких границах должна быть признана Украина.

Как сообщала Politeka, по данным Генштаба ВСУ, у российских оккупантов осталось еды и боеприпасов на три дня.

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