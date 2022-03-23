Такі дані, як пише Politeka.net, призводити Головне управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що українська розвідка отримала підтвердження того, що силами росгвардії ведеться підготовка до блокування руху по Кримському мосту в бік РФ.

«Також окупаційною владою буде обмежено рух поромною переправою і авіасполучення півострова з РФ. Формальна причина таких дій - боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам", - заявляють у розвідці.

Таким чином влада РФ намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян, які незаконно переселилися в український Крим після лютого 2014 року - окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова.

Стверджується, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму.

"При цьому в перших рядах "втікачів" члени сімей російських офіцерів, правоохоронців і представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес і активи", - заявляють у розвідці.

Таким чином тисячі громадян РФ, які незаконно перебувають на півострові і починають розуміти невпевненість свого правового статусу, фактично стали «заручниками».

Нагадавши, з'ясувалося ім'я генерала РФ, який керує бомбардуванням і облогою Маріуполя.

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