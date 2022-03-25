МЗС Вірменії повідомило про вторгнення Азербайджану в Нагірний Карабах, де був захоплений один населений пункт.

Як пише Politeka.net, поки українці стримують ворога, ситуацією вирішив скористатися Азербайджан, який почав наступальні дії на Нагірному Карабасі. Про це передає МЗС Вірменії на офіційному сайті.

"Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації, що почалося 24 березня в в районі села Парух Аскеранського району.

Вторглися азербайджанські підрозділи минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. Ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою.

Очікуємо, що миротворчі сили Російської Федерації вживуть заходів щодо забезпечення негайного виведення вторглися підрозділів Азербайджанських Збройних сил із зони відповідальності російського миротворчого контингенту, що має означати повернення Азербайджанських підрозділів на вихідні позиції станом на 23 березня", - було написано в заяві.

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