Як пише Politeka.net, російські окупанти після вторгнення в Україну стали погрожувати і Польщі. Президент Анджей Дуда вирішив відповісти на погрози, передає "Європейська правда".
"Ми повинні готуватися до того, що хтось на нас нападе. Якщо хтось хоче напасти на нас, будь то з півночі, або зі Сходу, або з будь - якого іншого боку, він повинен враховувати, що ми будемо твердо стояти на захисті своєї Батьківщини", - заявив президент.
Також Дуда зазначив, що Польща досить велика країна, тому є де ховати агресорів.
Дану відповідь президент Польщі дав після заяв на пропагандистських каналах Росії, де обіцяли за допомогою ядерної зброї стерти Варшаву з лиця землі за 30 секунд.
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При цьому Дуда заявив, що Польща хоче жити в мирі.
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