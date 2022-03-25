Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози російських окупантів в його країну.

Як пише Politeka.net, російські окупанти після вторгнення в Україну стали погрожувати і Польщі. Президент Анджей Дуда вирішив відповісти на погрози, передає "Європейська правда".

"Ми повинні готуватися до того, що хтось на нас нападе. Якщо хтось хоче напасти на нас, будь то з півночі, або зі Сходу, або з будь - якого іншого боку, він повинен враховувати, що ми будемо твердо стояти на захисті своєї Батьківщини", - заявив президент.

Також Дуда зазначив, що Польща досить велика країна, тому є де ховати агресорів.

Дану відповідь президент Польщі дав після заяв на пропагандистських каналах Росії, де обіцяли за допомогою ядерної зброї стерти Варшаву з лиця землі за 30 секунд.

При цьому Дуда заявив, що Польща хоче жити в мирі.

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