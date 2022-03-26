Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропажу Міністра оборони Росії Сергія Шойгу, а також розповів про втрати у російських окупантів.

Ці теми глава Української держави підняв у своєму новому відеозверненні.

Зеленський у своїй заяві підкреслив, що російське керівництво прорахувалося щодо України «в кожному пункті». За словами президента, для нашої країни ця війна-народна, а значить Україна триматиметься.

"Ми не поступимося ні суверенітетом, ні територіями", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що противник несе колосальні втрати, озвучивши цифру в 16 тисяч загиблих російських військових.

"16 тисяч російських військових вже загинули. Навіщо? Що це і кому дає?",- поцікавився Зеленський.

Він також вирішив прокоментувати ситуацію зі "зникненням" з медійного простору Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Раніше на цей дивний факт звернули увагу ЗМІ, які здивувалися тому, що під час військових дій глава Міноборони РФ не з'являється на публіці з 11 березня.

"За тиждень, що минає, наші героїчні Збройні сили завдали ворогу потужних ударів. Помітні втрати. Кажуть, кудись зник Міністр оборони Росії. Цікаво, може, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?", - пожартував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до НАТО з приводу бойових літаків.

Як повідомляла Politeka, Зеленський записав нове відеозвернення, війна йде вже місяць.

Також Politeka писала, що Зеленський потужно виступив перед французьким парламентом, кадри.