Ці теми глава Української держави підняв у своєму новому відеозверненні.
Зеленський у своїй заяві підкреслив, що російське керівництво прорахувалося щодо України «в кожному пункті». За словами президента, для нашої країни ця війна-народна, а значить Україна триматиметься.
"Ми не поступимося ні суверенітетом, ні територіями", - підкреслив Зеленський.
Президент зазначив, що противник несе колосальні втрати, озвучивши цифру в 16 тисяч загиблих російських військових.
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"16 тисяч російських військових вже загинули. Навіщо? Що це і кому дає?",- поцікавився Зеленський.
Він також вирішив прокоментувати ситуацію зі "зникненням" з медійного простору Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Раніше на цей дивний факт звернули увагу ЗМІ, які здивувалися тому, що під час військових дій глава Міноборони РФ не з'являється на публіці з 11 березня.
"За тиждень, що минає, наші героїчні Збройні сили завдали ворогу потужних ударів. Помітні втрати. Кажуть, кудись зник Міністр оборони Росії. Цікаво, може, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?", - пожартував Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до НАТО з приводу бойових літаків.
Як повідомляла Politeka, Зеленський записав нове відеозвернення, війна йде вже місяць.
Також Politeka писала, що Зеленський потужно виступив перед французьким парламентом, кадри.