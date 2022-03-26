Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro. Як повідомив французький лідер, європейські політики обговорили з українською владою і мером Маріуполя Вадимом Бойченком можливість евакуації всіх жителів обложеного міста, які захочуть його покинути.
«У цьому місті з населенням понад 400 тисяч осіб ще 150 тисяч жителів живуть в катастрофічних умовах. Були конкретні розмови з мером Маріуполя, це відкрито обговорювалося з президентом Зеленським і українською владою. Ми готові зробити це в найближчі дні», - оголосив Макрон.
При цьому президент Франції додав, що на цих вихідних планує «уточнити деталі» цієї гуманітарної операції в розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.
Макрон назвав підготовлювану гуманітарну операцію з порятунку маріупольців "винятковою".
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Зазначимо, що Маріуполь виявився оточений російською окупаційною армією майже місяць тому. Відтоді ворог нещадно знищував місто, не залишаючи цілим жоден район. Люди опинилися в справжній блокаді без світла, газу, води і зв'язку із зовнішнім світом. Через безперервні бойові дії організована евакуація з міста неможлива: люди вибираються на власному транспорті або пішки - на свій страх і ризик.
Нагадаємо, безліч українців загинули в результаті бомбардування драмтеатру в Маріуполі.
Як повідомляла Politeka, у Маріуполі під завалами загинула 11-річна українська гімнастка.
Також Politeka писала, що опублікована розмова генерала, який керує облогою Маріуполя.