Серед країн-членів НАТО зросла підтримка введення миротворців в Україну.
Про це заявив Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький, передає RMF24.
«Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО», – сказав він.
Раніше президент Польщі жорстко відповів окупантам, які загрожують вторгненням: "будемо твердо стояти!"
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Руїни і колони техніки: на фото з супутника потрапили позиції окупантів на Харківщині
Бійці ЗСУ пішли в контратаку: у розвідці Британії повідомили про серйозні проблеми окупантів
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
"Був в єдиному екземплярі": ЗСУ показали, що їм вдалося знищити
Нагадаємо, у Польщі накинули оком на Калінінград: "під російською окупацією з 1945-го року"
Нагадаємо, Зеленський звернувся до НАТО з приводу бойових літаків.