Серед країн-членів НАТО зросла підтримка введення миротворців в Україну.

Про це заявив Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький, передає RMF24.

«Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО», – сказав він.

Раніше президент Польщі жорстко відповів окупантам, які загрожують вторгненням: "будемо твердо стояти!"

Нагадаємо, у Польщі накинули оком на Калінінград: "під російською окупацією з 1945-го року"

Нагадаємо, Зеленський звернувся до НАТО з приводу бойових літаків.