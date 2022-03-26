Серед країн-членів НАТО зросла підтримка введення миротворців в Україну.

Про це заявив Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький, передає RMF24.

«Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО», – сказав він.

Раніше президент Польщі жорстко відповів окупантам, які загрожують вторгненням: "будемо твердо стояти!"

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Руїни і колони техніки: на фото з супутника потрапили позиції окупантів на Харківщині

Бійці ЗСУ пішли в контратаку: у розвідці Британії повідомили про серйозні проблеми окупантів

"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна

"Був в єдиному екземплярі": ЗСУ показали, що їм вдалося знищити
Показати ще

Нагадаємо, у Польщі накинули оком на Калінінград: "під російською окупацією з 1945-го року"

Нагадаємо, Зеленський звернувся до НАТО з приводу бойових літаків.