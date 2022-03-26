Як пише Politeka.net, сьогодні, 26 березня, Джо Байден зустрічався з українськими міністрами. Також президент США виступив з промовою у Варшаві, де розповів, що очікує Російський рубль і економіку.
"У найближчі роки ВВП Росії скоротиться вдвічі. Російська економіка була однією з найбільших, але скоро вона не входитиме навіть у двадцятку економік світу", - повідомив американський президент під час виступу.
Також президент США зазначив, що Захід об'єднався, щоб погіршити економічну систему Росії. Більше 400 компаній вже під санкціями.
"Більше 400 осіб і компаній покинули Росію, включаючи навіть Макдоналдс. Рубль перетворився на попіл і коштує понад 200 рублів", - сказав президент.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Військові рф влаштували масштабний бунт на окупованій території: не хочуть воювати
Вижили троє з 648-ми: в Україні згинула мотострілецька бригада з РФ з "невдалою назвою"
"Зі зброєю в руках": військові РФ переходять на бік України, в розвідці розкрили деталі
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Нагадаємо, Байден не стримався і висловив, що думає про Путіна, з'явилося відео
А ще Politeka повідомляла, що глава МЗС Кулеба розповів про результат переговорів з Байденом
Також Politeka писала, що Байден після зустрічі з українськими біженцями назвав Путіна "м'ясником"