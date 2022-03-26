Президент США Джо Байден виступив з промовою в столиці Польщі - Варшаві, де розповів, що очікує російську економіку.

Як пише Politeka.net, сьогодні, 26 березня, Джо Байден зустрічався з українськими міністрами. Також президент США виступив з промовою у Варшаві, де розповів, що очікує Російський рубль і економіку.

"У найближчі роки ВВП Росії скоротиться вдвічі. Російська економіка була однією з найбільших, але скоро вона не входитиме навіть у двадцятку економік світу", - повідомив американський президент під час виступу.

Також президент США зазначив, що Захід об'єднався, щоб погіршити економічну систему Росії. Більше 400 компаній вже під санкціями.

"Більше 400 осіб і компаній покинули Росію, включаючи навіть Макдоналдс. Рубль перетворився на попіл і коштує понад 200 рублів", - сказав президент.

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