СБУ заарештувала соратників Віктора Медведчука, про що повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

Як пише Politeka.net, сьогодні, 27 березня, стало відомо, що СБУ затримала політолога Михайла Погребинського, який вважається соратником Віктора Медведчука, голови проросійської партії "ОПЗЖ". Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

"СБУ заарештувала політолога Михайла Погребинського, соратника опозиціонера Віктора Медведчука

Деталі: раніше у нього пройшли обшуки. Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді і незаконному збагаченні", - написав Геращенко у себе в тг-каналі.

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