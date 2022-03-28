Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна обов'язково переможе у війні. Він заявив, що "це лише питання часу"

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Economist.

Він зазначив, що"перемога – це можливість врятувати якомога більше життів". Але при цьому він зазначив, що Україна буде боротися до останнього міста.

"Ми віримо в перемогу. Ні в що інше повірити неможливо. Ми обов'язково переможемо, адже це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це просто питання часу", - сказав глава держави.

Він зазначив, що не знає, як довго триватиме війна, тому найголовніше – зберегти життя якомога більшій кількості людей, адже без людей ніщо немає сенсу.

"Перемога-це можливість врятувати якомога більше життів. Так, щоб врятувати якомога більше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи буде обмін полоненими і коли: "Є домовленості".

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