Україна зараз не може відкрити кримінальне провадження проти президента рф путіна через агресію проти нашої держави.

Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в ході брифінгу в Києві 28 березня.

"Зараз у нього функціональний імунітет, тому згідно з міжнародним правом проти путіна поки не можна відкривати виробництво.

При цьому Україна докладе всіх зусиль, щоб путін свого часу неодмінно опинився на лаві підсудних в Гаазі", - говорить Венедиктова.

Генпрокурор підкреслила, що Україна поважає верховенство права, тому не може відкривати кримінальне провадження проти путіна, що володіє функціональним імунітетом.

Зазначимо, за словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, у разі визнання міжнародним кримінальним судом військових злочинів російські війська причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.

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