У США вважають, що оточення просто боїться доносити Путіну реальний стан справ на фронті.

В адміністрації американського президента Джо Байдена вважають, що до президента країни-терориста РФ Путіна не доходить інформація про реальний стан справ на фронті після повномасштабного вторгнення в Україну. Тому офіційні представники США, на відміну від тих же Макрона і Шольца, зараз навіть не намагаються говорити з Путіним.

Як повідомив представник адміністрації Байдена каналу NBC, керівництво США виходить з того, що до Путіна не доноситься інформація про реальний стан справ на фронті, про дії російської армії, про економічні санкції та їх наслідки. Найближче оточення просто боїться сказати Путіну правду.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден виступив з промовою у Варшаві, де розповів, що очікує Російський рубль і економіку.

"У найближчі роки ВВП Росії скоротиться вдвічі. Російська економіка була однією з найбільших, але скоро вона не входитиме навіть у двадцятку економік світу", - повідомив американський президент під час виступу.

Також президент США зазначив, що Захід об'єднався, щоб погіршити економічну систему Росії. Більше 400 компаній вже під санкціями.

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