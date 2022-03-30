Володимир Зеленський звернувся до парламенту Норвегії, у якого попросив потужну зброю для знищення окупантів.

Як пише Politeka.net, президент України Володимир Зеленський продовжує виступати перед парламентами різних країн, щоб розповісти, що відбувається в Україні. Також український глава просить про допомогу для українців. А сьогодні, 30 березня, Зеленський виступив перед парламентом Норвегії.

Зеленський попросив у норвежців зброю, яка може допомогти українцям у боротьбі. Акцентував увагу президент України і на ракетах "Гарпун", які працюю проти кораблів.

"Свобода повинна бути озброєна не гірше тиранії. Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Це протикорабельне озброєння-ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи NASAMS. Крім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем. Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи і вашої свободи", - сказав Зеленський.

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