Миротворча місія в Україні можлива тільки за певних умов.

Про це під час свого спілкування зі ЗМІ в Польщі заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Так, глава українського МЗС підкреслив, що миротворча місія може зайти в Україну тільки за умови, що вона не заморозить конфлікт і не закріпить нинішні позиції сторін.

Таким чином Кулеба прокоментував ініціативу Польщі, яка виступила з пропозицію організувати миротворчу місію для вирішення ситуації в Україні.

"З 24 лютого додаткові території України стали тимчасово окупованими. Наша принципова позиція полягає в тому, що Росія повинна вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого. Інше не відповідає українським інтересам", - повідомив Кулеба.

Він додав, що вже обговорив цю тему з віце-прем'єром Польщі Ярославом Качинським. За словами українського міністра, він переконався, що Польща розуміє позицію України.

Також Кулеба розповів, що Україна ще не отримала від РФ відповідь на пропозиції, що прозвучали під час переговорів у Стамбулі. Міністр зазначив, що ця відповідь у майбутньому покаже, чи продовжує Кремль сподіватися на свої ультиматуми, або ж він готовий до конструктивної дискусії.

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