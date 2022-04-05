Війна в Україні все ще не стала "стратегічною поразкою путіна", як про це говорять в Адміністрації президент а США Джозефа Байдена, пише The Wall Street Journal.

Вихід російських військових з Київщини є невдачею та провалом першочергових цілей президента путіна, але він може перегрупувати свої сили для чергового замаху на Київ. Або, можливо, він змінює свої військові цілі, щоб зосередитися на завоюванні сходу та півдня країни. Недільне бомбардування російськими кораблями свідчить про те, що Одеса, місто з населенням близько одного мільйона людей на Чорному морі, залишається ціллю Кремля.

Викликає тривогу, що чиновники Байдена продовжують стверджувати, що війна є «стратегічною поразкою» путіна. Вони ніби намагаються переконати американців, що війна вже виграна. "Якщо ви відступите і подивитеся на це, це вже була драматична стратегічна невдача для Росії і, я б сказав, стратегічна поразка", - сказав Блінкен в неділю CNN.

Насправді це не так. Росія вбила тисячі українців, завдала величезної шкоди й досі контролює більше території, ніж до вторгнення. Якщо путін досягне перемир’я, яке підтвердить ці територіальні здобутки, він захопить ту частину України, яка містить основну частину її енергоресурсів.

Ось чому президент Зеленський продовжує висловлювати розчарування небажанням США та НАТО надати важке озброєння, необхідне для відвоювання захоплених територій. Витоки інформації свідчать про те, що США, можливо, нарешті допомагають доставити старі російські танки в Україну, але країні також потрібні передові протикорабельні ракети для захисту Одеси, а також літаки для нападу на російські танки та артилерію, а також зенітні системи.

Метою Заходу має бути не якась абстрактна «стратегічна поразка», а фактична поразка, очевидна для всіх, у тому числі для російської громадськості. Україні доведеться вирішити, як довго вона готова воювати. Але поки вони воюють, США і НАТО повинні надавати всю необхідну військову підтримку та підтримку санкцій. Якщо путін виграє від цієї війни, то в майбутньому буде більше вторгнень, більше військових злочинів і більше жахливих сцен, подібних до Бучі.

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