Президент ЄК і глава дипломатії ЄС планують відвідати Київ на цьому тижні, а словенські дипломати приєднаються до литовських дипломатів у Києві.

Стало відомо, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель планують відвідати Україну на цьому тижні. Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, передає "Інтерфакс-Україна".

"Словенські дипломати приєднаються до литовських дипломатів у Києві. Туди ж повертається і місія ЄС. На цьому тижні до Києва також прибуде президент Єврокомісії і верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки", – написав він у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Україну готові офіційно визнати кандидатом у члени Європейського Союзу. Про це заявила глава Європарламенту Роберта Мецола, яка прибула з візитом до Києва і виступила на спільному брифінгу з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. "Україну визнаємо кандидатом на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - заявила європейський політик.

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