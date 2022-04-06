Великобританія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, "щоб заморити голодом військову машину путіна". Як йдеться в заяві британського МЗС, пакет санкцій включає:

повну заморозку активів "Сбербанку" і "Московського кредитного банку";

санкції Ще відносно восьми російських олігархів;

заборона на інвестиції, що готувалися, в Росію на суму понад $14 млрд.

Також Великобританія покладе край залежності від російського вугілля і нафти до кінця 2022 року, а відразу після цього "якомога швидше" і експорт нафтового обладнання і каталізаторів, імпорт продукції із заліза і сталі.

"Наша остання хвиля заходів покладе край імпорту Великою Британією російських енергоресурсів і накладе санкції ще на більше число фізичних і юридичних осіб, знищивши військову машину путіна. Разом з нашими союзниками ми показуємо російській еліті, що вони не можуть умити руки від звірств, скоєних за наказом путіна. Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе", - заявила глава МЗС Королівства Ліз трас.

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