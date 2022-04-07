Український президент і головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський підбив підсумки 43-го дня повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Головне з звернення президента Зеленського:
Війна проявила всю правду і про нашу країну, і про всі інші країни, і про Росію, і про світ загалом.
Бути сміливими – це наш бренд. Ось це – бути нами. Бути українцями. Якби всі у світі мали хоча б 10 відсотків сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права та свободи народів просто не було би.
Потрібно більше санкцій, ще більш сміливі санкції. Сміливість і практичність мають бути критерієм для оцінки рішень.
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В першу чергу – Україні потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути.
Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи і безпеки людини, для концепції прав людини як такої.
Російські пропагандисти готують «дзеркальну відповідь»на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста.
Кожне вбивство буде розкрите. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв згвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність – неминуча.
Закликав Грецію використати свій вплив як частини Євросоюзу для порятунку Маріуполя.
Закликав Кіпр застосувати проти Росії спеціальні заходи. Такі, як скасування "золотих паспортів" для росіян. А також блокування яхт та інших російських суден, які знаходяться в водах Кіпру.
До столиці повертаються і дипломатичні представники інших держав. Вчора – посольство Туреччини. Сьогодні – посол Литви. Раніше у Києві поновило роботу посольство Словенії. Нормальна робота посольств – це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця.
Нагадаємо, Вугільне ембарго, блок на активи банків і олігархів: ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти рф.
Як повідомляла Politeka, У Путіна вперше заговорили про великі втрати в Україні: "Для нас це трагедія".
Також Politeka писала, що "Військовим злочинцям немає місця": Росію викинули з Ради ООН з прав людини.