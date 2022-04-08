Президент України звернувся до народу і уряду Фінляндії, розповівши про бомбардування вокзалу Краматорська і санкції, які потрібно посилювати.

Президент України Володимир Зеленський продовжує виступати по відеозв'язку в парламентах різних країн. Сьогодні, 8 квітня, український лідер звернувся до народу уряду Фінляндії. У своєму виступі президент розповів про удар по Краматорському вокзалу, а також закликав посилювати санкції проти Росії.

Головні тези з виступу Володимира Зеленського перед парламентом Фінляндії:

Російські окупанти вдарили по простому залізничному вокзалу в Краматорську - ось так Росія прийшла захищати український Донбас.

Ніхто з них [російських військовополонених] не зміг пояснити, навіщо вони прийшли до нас з особливою жорстокістю - в полон здається меншість, більшість продовжує воювати, так що часто думаєш: "це люди взагалі?".

Вчора окупанти вдарили з "Градів" по трьом дітям і 11 дорослим посеред Каховського водосховища, які намагалися втекти.

Ненависть проти інших народів виховується в Росії прямо зараз, причому на державному рівні.

Чи повинні відповідати за смерті українців і ті, хто вбиває українців, і ті, хто змушує чекати?

Потрібен санкційний коктейль, який запам'ятається як "коктейль Молотова" — потрібно ввести ембарго на постачання енергоресурсів з Росії.

Світ-це однакова цінність для всіх. Війна-це однакове зло для всіх.

Нагадаємо, "Це абсолютно безсовісно": Борис Джонсон дав чесну оцінку діям рф в Україні.

Як повідомляла Politeka, Зброя для України, санкції проти рф, повернення дипломатів до Києва: Зеленський звернувся до народу.

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