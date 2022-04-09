Війська рф в Україні очолить генерал з великим досвідом війни в Сирії.

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні і тепер ними керує генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід війни в Сирії, повідомляє ВВС з посиланням на неназваного західного чиновника.

"Між різними командами була дійсно погана координація", - сказав чиновник, зазначивши, що російські сили ніколи не навчалися працювати таким чином. За даними джерела, командувач Південним військовим округом генерал Олександр Дворніков тепер відповідає за поліпшення координації.

"У цього конкретного командира великий досвід російських операцій в Сирії. Тому ми очікуємо, що загальне командування і управління покращиться", — сказав чиновник.

Західний чиновник вважає, що війська рф прагнуть домогтися хоч якогось успіху до 9 травня. Західні офіційні особи також заявили, що РФ перекидає додаткові сили в бік Донбасу, але не робить паузу, щоб дозволити військам належним чином перегрупуватися.

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