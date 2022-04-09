Росія продовжує завдавати ударів по українським мирним жителям, як, наприклад, за загиблими в результаті ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Про це повідомили в Міноборони Британії.

За даними розвідки, російські операції зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, військово-морські сили рф продовжують пуски крилатих ракет по території України. Очікується збільшення активності російської авіації на півдні та сході України.

Російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом і Донбасом як і раніше наштовхуються на опір України.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони США підтвердили, що саме Росія завдала ракетного удару по людях На вокзалі в Краматорську. Для росіян ця залізниця стане стратегічним об'єктом під час наступу на місто. Пентагон також вважає, що Росія задіє 18-ту мотострілецьку дивізію ЗС РФ для наступу на Краматорськ, сформовану в 2021 році. Дивізія складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.

Нагадаємо, Ракетний удар по Краматорському вокзалу: Лещенко розклав по поличках брехню російських пропагандистів.

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