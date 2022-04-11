Візит канцлера узгоджений з лідерами ЄС, про нього також проінформовані президенти Туреччини та України.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер у понеділок приїде до москви і зустрінеться з президентом росії володимиром путіним. Він буде першим європейським лідером, який відвідає москву з 24 лютого, коли почалося широкомасштабне російське вторгнення в Україну, жертвами якого вже стали тисячі людей. Прес-секретар кремля дмитро пєсков підтвердив візит австрійського канцлера. Про це повідомляє Голос Америки.

Як повідомив Нехаммер журналістам, він має намір говорити з путіним про можливість діалогу росії з Україною і про військові злочини, скоєні в Україні. "Потрібні гуманітарні коридори, припинення вогню і повне розслідування військових злочинів", – написав канцлер у Твіттері.

У суботу Нехаммер провів у Києві переговори з президентом України Володимиром Зеленським, засудивши російську агресію і пообіцявши політичну і гуманітарну підтримку.

Австрія-нейтральна країна, що не входить до НАТО, вона не постачає Україні зброю. Повідомляється, що візит канцлера узгоджений з лідерами ЄС, про нього також проінформовані президенти Туреччини та України.

Раніше в ролі посередників на російсько-українських переговорах намагалися виступати прем'єр-міністр Ізраїлю, президент Туреччини і навіть Олександр Лукашенко. Поки неясно, з якими конкретними пропозиціями їде до путіна канцлер Австрії.

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