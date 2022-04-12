Про це, як пише Politeka.net, повідомили в СБУ.

Так, один із учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством і розповів, що група почала роботу з повалення конституційного ладу ще влітку 2021 року.

На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором «схеми». Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада «сама не піде у відставку», то група перейде до силового сценарію.

За словами затриманого, для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю.

«Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб – затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях», - повідомили в СБУ

Один зі спільників визнав свою вину та дав покази на організатора.

Додамо, що за інформацією Генштаба ЗСУ, окупанти намагаються створити на тимчасово захоплених територіях Херсонської області ще одну "республіку".

«У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого «референдуму щодо створення Херсонської народної республіки», — повідомляли днями в Генштабі.

Нагадаємо, стала відома кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також повідомлялося, що, за словами Михайла Подоляка, світ є свідком "фантастично безглуздого політико-інформаційного самогубства" росіян.

Крім того Politeka.net писала, що мешканка Ірпеня розповіла, як пережила місяць окупації.