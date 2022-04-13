Невдовзі буде ухвалено новий пакет санкцій проти Росії. Перші подробиці повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі.
План дій аналізують на засіданні групи з українських та міжнародних експертів.
«Зараз можу розкрити кілька деталей. Це повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор Росії», – зазначив Єрмак.
Він додав, що згодом буде більше інформації.
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Зазначимо, напередодні Єрмак повідомив, що зараз ведеться робота над санкційною моделлю, яка дозволить зупинити агресію росії та знищити рф економічно.
Додамо, сьогодні, 13 квітня, у своєму зверненні до народу й політиків Естонії президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повного блокування російських банків, а також нафтового ембарго на рівні всього ЄС.
«Я закликаю Естонію при затвердженні нового санкційного пакету проти РФ захищати на рівні ЄС необхідність повного блокування російських банків. Усіх, а не лише частини. Закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібне ембарго на рівні всього ЄС! Також запрошую вашу державу, ваших фахівців приєднатися до роботи спільної групи, яка створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території України», - закликав Зеленський.
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