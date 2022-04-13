Невдовзі буде ухвалено новий пакет санкцій проти Росії. Перші подробиці повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі.

План дій аналізують на засіданні групи з українських та міжнародних експертів.

«Зараз можу розкрити кілька деталей. Це повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор Росії», – зазначив Єрмак.

Він додав, що згодом буде більше інформації.

Зазначимо, напередодні Єрмак повідомив, що зараз ведеться робота над санкційною моделлю, яка дозволить зупинити агресію росії та знищити рф економічно.

Додамо, сьогодні, 13 квітня, у своєму зверненні до народу й політиків Естонії президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повного блокування російських банків, а також нафтового ембарго на рівні всього ЄС.

«Я закликаю Естонію при затвердженні нового санкційного пакету проти РФ захищати на рівні ЄС необхідність повного блокування російських банків. Усіх, а не лише частини. Закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібне ембарго на рівні всього ЄС! Також запрошую вашу державу, ваших фахівців приєднатися до роботи спільної групи, яка створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території України», - закликав Зеленський.

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