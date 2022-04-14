Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати в Україну. Про це він заявив на Об'єднаній базі Ендрюс в Меріленді в четвер, 14 квітня, повідомляє сайт Білого дому
На питання, чи збираються США відправляти високопоставлених чиновників в Україну, Байден спочатку відповів, що це рішення приймається зараз. На уточнююче запитання, хто міг би поїхати, Байден жартома запитав журналіста: "Ви готові поїхати?". На питання у відповідь: "А ви?", президент США відповів: "Так".
Нагадаємо, що в останні тижні українську столицю відвідали президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Хегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
Американські ЗМІ повідомляли, що в Америці обмірковують візит високопоставленого чиновника до Києва на знак солідарності з Україною. Однак потенційними кандидатами для візиту до Києва називалися держсекретар США Ентоні Блінкен або Міністр оборони Ллойд Остін.
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