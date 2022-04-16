Він досі пам'ятає, як збирав докази злочинів нацистів.

Бен Ференц - останній прокурор Нюрнберга оцінив ймовірність того, що президент росії володимир путін може бути притягнутий до відповідальності. Про це він сказав у інтерв'ю моїй улюбленій ведучій CNN Крістіан Аманпур.

Бену Ференцу нині 102 роки. Американський юрист був слідчим нацистських військових злочинів після Другої світової війни. Він досі пам’ятає, як збирав докази злочинів нацистів: «Труднощів не було. Докази лежали мертві в кожному таборі, в який я заходив».

За його словами, президент країни-агресора, який розв’язав війну в Україні може відповісти за свої злочини.

«Звичайно, [Путін] може бути притягнутий до відповідальності», – заявив Бен Ференц.

При цьому він закликав добиватися справедливості, навіть якщо злочинці виглядають недосяжними на перший погляд.

«Ніколи не здавайся, ніколи не здавайся, ніколи не здавайся», - тричі повторив Бен Ференц.

.@BenFerencz is the last surviving prosecutor of Nuremberg. Now 102, he still remembers how he collected evidence of Nazi atrocities: “There was no difficulty. The evidence was lying dead in every camp I went into.” pic.twitter.com/xibBgQEGIm — Christiane Amanpour (@amanpour) April 15, 2022

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