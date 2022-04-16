Бен Ференц - останній прокурор Нюрнберга оцінив ймовірність того, що президент росії володимир путін може бути притягнутий до відповідальності. Про це він сказав у інтерв'ю моїй улюбленій ведучій CNN Крістіан Аманпур.
Бену Ференцу нині 102 роки. Американський юрист був слідчим нацистських військових злочинів після Другої світової війни. Він досі пам’ятає, як збирав докази злочинів нацистів: «Труднощів не було. Докази лежали мертві в кожному таборі, в який я заходив».
За його словами, президент країни-агресора, який розв’язав війну в Україні може відповісти за свої злочини.
«Звичайно, [Путін] може бути притягнутий до відповідальності», – заявив Бен Ференц.
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При цьому він закликав добиватися справедливості, навіть якщо злочинці виглядають недосяжними на перший погляд.
«Ніколи не здавайся, ніколи не здавайся, ніколи не здавайся», - тричі повторив Бен Ференц.
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