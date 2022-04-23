Дрони Phoenix Ghost, які будуть поставлені Україні, розроблялися спеціально під вимоги українських військових. Про це повідомив представник Пентагону, пише DW. За його словами, вони схожі на безпілотники Switchblade.

Сполучені Штати, за даними Пентагону, розробили новий тип дронів, який відповідає вимогам української армії і буде ще вдосконалений. "У бесідах з представниками України про їхні вимоги ми прийшли до думки, що ця спеціальна система дуже добре відповідає їхнім потребам, особливо на сході України", - заявив прес-секретар американського оборонного відомства Джон Кірбі в четвер, 21 квітня.

Розробка системи безпілотних літальних апаратів під назвою Phoenix Ghost почалася ще до військового вторгнення Росії в Україну. Тепер цю систему, за словами Кірбі, планується доопрацювати, з тим щоб вона ще краще задовольняла потреби українських військових.

Представник Пентагону зазначив, що для управління безпілотниками потрібна мінімальна підготовка. Нові дрони мають схожість з безпілотниками-камікадзе Switchblade, які США вже надали Україні, хоча і відрізняються від них, сказав Кірбі. У чому саме полягає різниця, він не уточнив.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про виділення військової допомоги Україні ще на 800 млн доларів. Нові поставки будуть включати в себе важке озброєння, десятки гаубиць, тактичні дрони і 144 тисячі боєприпасів, повідомив Байден. Таким чином, обсяг військової допомоги Україні з боку США досягне 3,2 млрд доларів. Минулий пакет на ту ж суму включав в себе артилерійські системи снаряди, бронетранспортери і вертольоти. В рамках нових поставок США передадуть Україні в тому числі 72 гаубиці і 121 тактичний дрон Phoenix Ghost, повідомив Пентагон.

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