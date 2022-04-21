Володимир Зеленський уточнив, що на сьогоднішній день українська делегація офіційно ще розмовляє з російською стороною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з російським лідером володимиром путіним може не відбутися. І для цього є дві причини.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французькому новинному каналу BFM TV, відео було опубліковано на офіційній сторінці президента в Телеграм.

"Дуже складно після того, що бачила Україна і після того, що світ побачив, що Росія наробила в Україні. Я думаю, що Еммануель Макрон, він також розуміє, що взаємодія і діалог з президентом путіним під великим питанням. По-перше після того, що я тільки що сказав, по-друге, тому, що немає результату за висновками з цього діалогу",- сказав він.

Володимир Зеленський уточнив, що на сьогоднішній день українська делегація офіційно ще розмовляє з російською стороною, і Київ виступає за те, щоб відбулася зустріч на рівні лідерів України і росії.

"З кожним днем, з кожною такою Бучею, з кожним Маріуполем, з кожною Волновахою бажання і віра в те, що буде результат з наших переговорів втрачається, втрачається і втрачається",- пояснив президент.

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