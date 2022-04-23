Одна з найвідоміших для українців представниць Держдепартаменту США Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню "Європейська правда" пообіцяла, що Україні не залишиться наодинці в разі ядерної загрози з боку рф.

"Ми маємо справу з путіним, і він вже давав наказ здійснювати жахливі, наджорсткі військові злочини. А значить, можливо все, і нам потрібно бути готовими до використання росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками. Зараз ми – і не тільки США, але й інші представники трансатлантичної спільноти - дуже наполегливо доносимо до путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України і світу, але також це буде абсолютно катастрофічні наслідки для самого путіна і для росії", - заявила Нуланд.

Він також запевнила, що при можливому катастрофічному сценарії США не залишимо Україну наодинці.

"І хоча зараз мова вже йде про військові злочини, за які путіну доведеться відповідати, але використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень. І ми забезпечимо, щоб ці наслідки відбулися. Можу запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для росії нинішня агресія-в цьому випадку ціна дій путіна буде просто астрономічною", - додала Вікторія Нуланд.

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